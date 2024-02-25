بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب

فندت المديرية العامة للضرائب، الأخبار المغلوطة المتداولة عبر بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تمديد آجال اكتتاب ودفع التصريحات السنوية المتعلقة برسم التكوين المتواصل والرسم على التمهين.

وجاء في بيان للمديرية: “تفند المديرية العامة للضرائب هذه الأخبار وتعلم جميع المكلفين بالضريبة. أن الأجل المحدد لإكتتاب الرسم على التكوين المتواصل والرسم على التمهين قد إنقضى يوم 20 فيفري 2024”.

كما تدعوا المديرية العامة للضرائب كافة المواطنين إلى إستيفاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقطاع من مصدرها. عبر الموقع الالكتروني أو الصفحات الرسمية للمديرية. وللتحري عن مصدر المعلومة والتحقق والتأكد منها قبل نشرها والتداول بشأنها، تفاديا لتغليط الرأي العام.