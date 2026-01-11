بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه تم تمديد آجال اكتتاب التصريحات “ج رقم 50” (الشهرية والفصلية)، و “ج رقم 50 مكرر”، والتصريح “ج رقم 12 مكرر”، التي تنقضي مدتها القانونية يوم 20 جانفي 2026.

وجاء في بيان للمديرية “لفائدة كافة المكلَّفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، ونظام الربح الحقيقي المُبسّط، ونظام الضريبة الجزافية الوحيدة التابعين لمراكز الضرائب، والمراكز الجوارية للضرائب، وكذا مفتشيات الضرائب. أن آجال اكتتاب التصريحات “ج رقم 50” (الشهرية والفصلية)، و “ج رقم 50 مكرر”، والتصريح “ج رقم 12 مكرر”، التي تنقضي مدتها القانونية يوم 20 جانفي 2026، قد تم تمديدها على النحو الآتي:

التصريح رقم 50 الشهري والفصلي إلى غاية يوم الأحد 1 فيفري 2026 محتسب.

والتصريحات ج رقم 12 مكرر و ج رقم 50 مكرر إلى غاية يوم الأحد 1 مارس 2026 محتسب.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء لتمكين المكلفين بالضريبة المعنيين من أداء التزاماتهم الجبائية في أحسن الظروف.