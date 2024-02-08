بلاغ هام من بريد الجزائر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أنه واعتبارا من تاريخ 10 فيفري 2024، سيتم اقتطاع الرسم السنوي لمسح الحساب المقدر بـ200,00 دج من الحسابات البريدية الجارية، وذلك لسنة 2023.

وحسب بيان للمؤسسة، جاء هذا القرار تطابقا مع المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 299-14 المؤرخ في 21 أكتوبر 2014. المحدد للتعريفات المطبقة على الخدمات البريدية والمالية في إطار الخدمة الشمولية للبريد ونظام الحصرية.

ويطمئن بريد الجزائر زبائنه بأن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية ونوعية الخدمات المقدمة. مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية السارية.

هذا وتبقى مؤسسة بريد الجزائر تحت تصرف زبائنها الكرام، كما تشكرهم على حسن تفهمهم.