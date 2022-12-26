بلاغ هام من ” جاست إيمو gest .immo ” للمستفيدين من سكنات عدل 1

نشرت المديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري جاست إيمو gest .immo منشور لجميع السكان المستفيدين من سكنات عدل 01 عبر كامل التراب الوطني.

وذكرت جاست إيمو gest .immo عبر حسابها على الفيسبوك المستفيدين من سكنات عدل 01 عبر الوطن الذين اودعوا الملفات الخاصة بتسديد المبلغ الاجمالي لسكناتهم. ان اوامر الدفع الخاصة بهم جاهزة و متواجدة على مستوى مكاتب عدل للتسيير العقاري التابعة لمقر سكناهم.

وأضاف بيان جاست إيمو gest .immo ان آخر اجل لاستلامها وتسديدهات هو 29 من شهر ديسمبر الجاري.

وبهذا تطلب جاست إيمو gest .immo من المعنيين بالامر بالتقدم الى المصالح المعنية في الاجال المحددة. وهذا قبل الغاء هذه الاوامر بالدفع.