بلاغ هام من سونلغاز 

أطلقت مديريات التوزيع بالجزائر العاصمة، التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز- توزيع”، حملة لجمع رقم التعريف الوطني لزبائنها.

وحسب بيان “سونلغاز- توزيع”، هذه الحملة تندرج في إطار عملية تحيين بياناتهم الإدارية.

وأوضحت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش، أن هذه العملية المندرجة ضمن “رؤية تنظيمية حديثة”.

كما تهدف هذه الحلملة إلى “تعزيز دقة المعلومات الخاصة بالزبون وإرساء قاعدة بيانات موثوقة ومحينة وتأمين مختلف الإجراءات التعاقدية. وذلك بما يسهم في دعم موثوقية الخدمة وجودتها ويدعم مسار التحول الرقمي الذي تعتمده سونلغاز في مختلف هياكلها”.

وأكدت سونلغاز- توزيع الحراش “حرصها الكامل على حماية المعطيات الشخصية للزبائن وضمان معالجتها في كنف السرية التامة. وهذا وفقا لما ينص عليه القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي”.

وأضاف البيان إلى أن “رقم التعريف الوطني NIN يوظف حصريا في الأغراض الإدارية، حيث يتم حفظه ضمن منظومة معلوماتية مؤمنة.

ودعت المديرية زبائنها للتوجه إلى الوكالات التجارية مصحوبين ببطاقة تعريف وطنية سارية المفعول.

في حين أبرزت “سونلغاز- توزيع بولوغين” في بيان لها أهمية هذه العملية الرامية إلى “ضمان دقة هوية الزبون وتأمين المعاملات والعقود مع التحسين المستدام في جودة الخدمات وموثوقيتها”.

وبعد أن لفتت إلى أن رقم التعريف الوطني “يستخدم حصريا للأغراض الإدارية, حيث يتم تخزينه بطرق آمنة ومحمية ولا يمكن الوصول إليه إلا من قبل الجهات والهيئات المخول لها قانونا”.

كما دعت المديرية إلى التجاوب الإيجابي مع هذه الحملة لما لها من “أثر مباشر في تبسيط الإجراءات, وتسريع المعاملات وتعزيز مستوى الأمان. وهذا من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية في إطار إدارة رقمية عصرية تضع الزبون في صلب أولوياتها”.

بينما أكدت مديرية “سونلغاز- توزيع سيدي عبدالله “، في بيان لها، أن رقم التعريف الوطني يمثل أداة محورية في عملية التواصل بين البوابة الحكومية الموحدة ومختلف الخدمات المقدمة للزبون.

وأضافت بأن رقم التعريف الوطني سيسمح لشركة سونلغاز بتحسين تسيير علاقات الزبون عبر اعتماد ترميز موحد يشمل جميع عناوين الاستهلاك الخاصة به بما يساهم في تقديم خدمة تجارية أفضل وأكثر فعالية.

وذكرت المديرية بالتزامها التام باحترام صارم لأحكام القانون 18-07 والقانون التكميلي 25-11 المتعلقين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشارت المديرية أن الحملة تتم من خلال قصاصات ترسل إلى الزبائن لوضع رقم التعريف الوطني، وكذا رقم الهاتف في خطوة تمهيدية لإطلاق خدمة الإشعار عبر الرسائل القصيرة.

وستمكن قاعدة البيانات الموثوقة من إرسال مختلف الإشعارات للزبون على غرار الفواتير، أجال الدفع، الانقطاعات المبرمجة والمستجدات المتعلقة بالخدمة وغيرها من المعلومات.