بلاغ هام من “سيال” لسكان ولايتي الجزائر وتيبازة

دعت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” جميع سكان ولايتي الجزائر وتيبازة للاستفادة من خدمات مركز الاتصال 1594.

وأوضحت شركة “سيال” أن خدمات مركز الاتصال 1594 يعمل مركز الاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وذلك لتلبية جميع احتياجات المواطنين المتعلقة بخدماتالمياه واالتطهير، سواء كانت تقنية أوتجارية.

كما يوفر هذا المركز العديد من الخدمات، نذكر منها: الإبلاغ عن تسربات المياه أوانقطاعها، بالإضافة إلى الاستفسار عن الفواتير وطرق الدفع

ويوفرهذا مركز الخدمات طلب معلومات حول جودة المياه، وأيضا الإبلاغ عن تدفق المياه المستعملة. وكذا تقديم الشكاوى أو الاقتراحات لتحسين الخدمة، وخدمات أخرى حسب الطلب .

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