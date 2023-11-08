بلاغ هام من شركة JMC Motors

أصدرت شركة JMC Motors الصينية مساء اليوم بيانا عقب حصولها لتسويق سياراتها في الجزائر.

وأوضحت شركة JMC أنه سيتم الإعلان قريبًا عن معلومات أخرى تتعلق بالإطلاق التجاري لعلامة JMC في الجزائر.

كما أعلنت الشركة عن وضع نموذج اتصال عبر الإنترنت للعملاء الراغبين في الحصول على معلومات حول المركبات والمرشحين الراغبين في تقديم سيرتهم الذاتية، وكذلك المرشحين الراغبين في الانضمام إلى شبكة التوزيع مراسلتهم عبر الرابط التالي :

www.jmc-dz.com

وفي الختام تأكد الشركة أنها ستعمل بلا كلل، لضمان إطلاق علامة تجارية تلبي توقعات العملاء سواء فيما يتعلق بمجموعة المنتجات أوقطع الغيار والخدمة أو تجربة العملاء.