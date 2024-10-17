بلاغ هام من شيري الجزائر للسيارات

أعلنت الشركة الصينية لصناعة السيارات “شيري” عن حصولها على اعتماد إطلاق مصنعها الخاص بعلامة “شيري” في الجزائر.

وفي بيان نشرته “شيري الجزائر” عبر صفحتها على فيسبوك، طمأنت زبائنها أنها ملتزمة بتلبية طلباتهم. وتعمل جاهدة لضمان توفير السيارات من خلال إنتاج المصنع المحلي. في أقرب وقت ممكن.

كما تعتبر “شيري الجزائر” أن هذه الخطوة تمثل بداية لانفراج السوق وتخفيف العبء على المستهلك الجزائري، بما في ذلك مواجهة ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.