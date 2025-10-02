بلاغ هام من صندوق “كاكوبات”

أصدر الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية (كاكوبات)، اليوم الخميس، بيانا هاما لمستخدميه.

وأعلن صندوق “كاكوبات”، في بيانٍ عبر حسابه على فيسبوك، إلغاءَ إجراء التصديق على شهادة أداء المستحقات المستخرجة عن بعد.

وأوضح صندوق “كاكوبات” أن شهادة أداء المستحقات المستخرجة عن بعد باستعمال بوابة “تصريحاتكم” الإلكترونية لا تستدعي التصديق عليها بعد اليوم.

وهذا القرارر يسري على مستوى الوكالات التابعة للصندوق في حالة إسناد صفقة أو استشارة.

ووفقًا لـ صندوق “كاكوبات”، يندرج هذا القرار في إطار تبسيط وتسهيل التعاملات الإدارية لفائدة مستخدميه.