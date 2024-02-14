بلاغ هام من صندوق casnos 

أصدر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الغير الاجراء كاسنوس casnos بيانا هاما لفائدة مشتركيه.

وأوضح صندوق casnos عبر صفحته على الفيسبوك أن خدمة التصريح والدفع الإلكتروني خدمة سهلة وآمنة لتسوية الإشتركات السنوية.

وأضاف منشورك صندوق casnos أنه بإمكان المشتركين القيام بالتصريح السنوي لوعاء الإشتراك عن بعد في الآجال المحددة.

واكد الصندوق انه يمكن للمشتركين التصريح لوعاء الإشتراك السنوي عن لعد عبر فضاء المؤمن لمنصة “ضمانكم “.

وتابع المنشور أنه بعد فوترة وعاء الإشتراك يتم إضافة الإشتراك السنوي المراد تسديده إلى السلة.

وذكر صندوق casnos أنه يتم تسديد الإشتراكات السنوية بإستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ويتعلق الامر بالبطاقة الذهبية والبطاقة البنكية.