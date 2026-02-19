بلاغ هام من مديرية الضرائب 

أعلنت المديرية العامة للضرائب تمديد آجال التصريح الشهري (سلسلة ج رقم 50)، والتصريح الخاص بالرسم على التكوين المهني المتواصل، والرسم على التمهين.

وأنهت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها اليوم الخميس، إلى علم كافة المكلَّفين المعنيين بالتصريح الشهري (سلسلة ج رقم 50) عن شهْرَي جانفي وفيفري من سنة 2026. والتصريح الخاص بالرسم على التكوين المهني المتواصل. والرسم على التمهين بعنوان سنة 2025، أنه قد تم تمديد آجال اكتتاب هذه التصريحات على النحو التالي:

التصريح الشهري سلسلة ج رقم 50 (شهر جانفي 2026): إلى غاية يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 محتسباً، عوض 20 فيفري 2026.

التصريح الشهري سلسلة ج رقم 50 عن (شهر فيفري 2026): إلى غاية يوم الخميس 26 مارس 2026 محتسباً، عوض 20 مارس 2026.

التصريح الخاص بالرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين (سنة 2025): إلى غاية يوم الخميس 26 مارس 2026 محتسباً، عوض 20 فيفري 2026.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ هذا الإجراء عقب تسجيل صعوبات في الولوج خلال الأيام الأخيرة، عبر بوابة التصريح عن بعد “جبايتك”. ولتمكين المكلفين بالضريبة المعنيين من أداء التزاماتهم الجبائية في أحسن الظروف.

كما يمكن للمكلفين بالضريبة، الذين تعذر عليهم اكتتاب تصريحاتهم إلكترونياً، إيداعها لدى قابض الضرائب المختص إقليمياً.

وأعربت المديرية عن أسفها للإزعاج الناجم عن الخلل التقني، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على معالجة الوضع في أقرب وقت.

وأوضحت أن الأشغال جارية لتحويل النظام المعلوماتي إلى مركز البيانات الجديد التابع لوزارة المالية بهدف تحسين الأداء وضمان جودة خدمة أفضل مستقبلاً.