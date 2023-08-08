بلاغ هام من معهد باستور الجزائر

أصدر معهد باستور الجزائر بلاغا هاما للمواطنين عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك بخصوص بعوضة النمر.

ودعا معهد باستور الجزائر المواطنين للإبلاغ عن وجود بعوضة النمر على مستوى أحيائهم. وذلك عبر صفحات المعهد على الفيسبوك (Messenger) والانستغرام.

وأوضح المعهد ان المواطنين عند الإبلاغ عن بعوضة النمر عليهم تقديم المعلومات التالية:

الاسم واللقب، العنوان والبلدية المعنية، بالإضافة صورة للبعوضة التي تم التقاطها وذلك للتأكد منها من قبل خبراء علم الحشرات على مستوى معهد باستور بالجزائر. وأيضا صور للدغات إن وجدت

وسيقوم المعهد بتبليغ السلطات والهيئات المسؤولة عن مكافحة بعوض النمر، بمكان تواجد البعوض من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاء هذه العملية في إطار مراقبة بعوضة النمر التي أطلقها معهد باستور بالجزائر منذ ظهور هذه البعوضة ببلادنا وفي سياق موجات الحر المسجلة حاليا.