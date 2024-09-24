بلاغ هام من نفطال حول أسعار الزيوت

أعلنت نفطال، أن أسعار زيوتها ثابتة على مستوى المحطات، مشددة على أن أي مخالفة أو تلاعب محتمل سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية الفورية ضد المتسبب فيها.

وحسب بيان لمؤسسة نفطال، فإن الإدارة تتعجب من منشورات تساؤلية على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديد المخالفين ودون شكاوى رسمية.

وذكرت المؤسسة أن التبليغ هو أحسن وسيلة لتغيير الواقع وتحسين الخدمة. ودعت الجميع لعدم التردد طالما هناك مؤسسات تتجاوب وتتفاعل مع كل الشكاوى.

وشددت المؤسسة على أنها تدخلت في كل الاختلالات التي رصدتها بإثباتات و بكل حزم.