بلاغ هام من وزارة التربية بخصوص كشوف النقاط والشهادات

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، لجميع المترشحين الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، أن كشوف النقاط وشهادات البكالوريا متوفرة على مستوى المؤسسات التربوية بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و المؤسسات المحددة من طرف مديريات التربية بالنسبة للمترشحين الأحرار.

وأوضحت وزارة التربية في بلاغ لها، أن تسليم كشوف النقاط وشهادات البكالوريا، يتم وفق الرزنامة التي حددتها كل مديرية تربية.

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