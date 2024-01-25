بلاغ هام من وكالة عدل

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن عرض 107 محل ذو إستعمال تجاري للبيع، بموقع 2500 مسكن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأكدت الوكالة، عبر بيان لها، أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الإطلاع على مضمون الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة.

موضحة أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي حامل للجنسية الجزائرية راغب في المشاركة في هذه المزايدة بالولوج إلى الموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz.

ثم عليه التوجه إلى الخانة الخاصة ببيع المحلات “vente des locaux”. ثم الضغط على خانة “Adjudication” للإطلاع على المحلات المعلن عن بيعها أو الضغط على هذا الرابط مباشرة:

https://www.aadl.com.dz/…/pagewilcom_adjudication.php

كما دعت الوكالة، المهتمين بالحصول وعلى من المعلومات، بالتقرب من المصلحة التجارية للمديرية الجهوية لوكالة عدل بالبليدة.

بيع 8 محلات خدماتية موجهة للقطاع الصحي بالعاصمة

فيما أعلنت عدل عن بيع محلات خدماتية موجهة للقطاع الصحي، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار لولاية الجزائر.

وعرضت الوكالة، بيع بالمزايدة و بالتعهدات المختومة لـ 08 محلات ذات إستعمال خدماتي بحي1500 مسكن عين المالحة، بموقع 01 بولاية الجزائر عن طريق الموقع الإلكتروني.

بيع 148 محل تجاري بالمزايدة بسيدي عبد الله في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أنها تعرض عن طريق الموقع الإلكتروني بيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة لـ148 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي بحي 3000 مسكن بحي 23 سیدي عبد الله بولاية الجزائر.

كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين للمشاركة في البيع بالمزايدة الإطلاع على مضمون الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة.

إعلان عن بيع 12 محل خدماتي بالبويرة

كما أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أنها تعرض بيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة لـ12 محل ذو إستعمال خدماتي بحي130 مسكن إجتماعي تساهمي بولاية البويرة عن طريق الموقع الإلكتروني.

كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين للمشاركة في البيع بالمزايدة الإطلاع على مضمون الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة.