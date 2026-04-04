بلاغ هام حول نقل اللحوم الحمراء بهذه الولاية 

أصدرت مصالح ولاية تامنغست اليوم بيانا هاما بخصوص بنقل اللحوم الحمراء خارج إقليم الولاية.

وأوضح بيان المصالح ذاتها أنه يسمح بنقل اللحوم الحمراء (البقر أو احشائها ) فقط خارج ولاية تامنغست.

كما منعت الولاية مناعا باتا نقل الماشية الحية (الغنم ، البقر ، الماعز، الإبل) خارج إقليم الولاية إلا بترخيص إستثنائي .

ويسمح بنقل اللحوم الحمراء ( البقر أوأحشائها فقط خارج ولاية تامنغست مع مراعاة احتياجات السوق المحلية. مع التطبيق الصارم للإجراءات الخاصة بالصحة الحيوانية وكل ما يتعلق بالذبح والتبريد والتجميد المكثف وضوابط النقل .

وأكد البيان أن مديرية المصالح الفلاحية تتولى الإحصاء الدقيق للثروة الحيوانية بالولاية قصد الحفاظ على مخزون الولاية. وأيضا إعلام مديرية التجارة في حالة وجود أي نقص في الثروة الحيوانية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بينما تتولى مديرية التجارة منح تراخيص مسبقة للمتعاملين الراغبين في نقل لحوم البقر و/ أوأحشائها خارج إقليم الولاية حسب دفتر الشروط. وهذا مع مراعاة الاحتياجات المحلية لساكنة ولاية تامنغست وتسهر على وفرتها بالشكل الكافي توازيا مع عملية تموين مدن الشمال.

ويجب على المصالح الأمنية تشديد الرقابة على ناقلي اللحوم، مع تطبيق العقوبات الإدارية والقضائية من طرف المصالحالمختصة ضد مخالفي أحكام هذا القرار.

وتم تكليف كل من الأمين العام للولاية، مدير التقنين والشؤون العامة، المدير الولائي للتجارة، مدير المصالح الفلاحية مدير الصحة والسكان. وأيضا مدير النقل، مدير البيئة، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس أمن الولاية، رئيس مفتشية أقسام الجمارك محافظ الغابات. بالإضافة إلى رئيس الغرفة الفلاحية، رئيس الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين، المفتش البيطري رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية لبلديات الولاية بتنفيذ هذا القرار.