بلاغ هام بخصوص رحلة مارسيليا – الجزائر المبرمجة السبت المقبل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن الطريق السريع A7 بمارسيليا سيتم غلقه بصفة استثنائية يومي السبت والأحد 5 و6 جويلية المقبلين.

وأكدت المؤسسة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن على الحاجزين على متن رحلة مارسيليا - الجزائر ليوم 5 جويلية 2025، التقدم إلى ميناء الركوب على الساعة 3:00 صباحا لبدء عملية التسجيل التي تنتهي على الساعة 9:30 صباحا.

كما تدعو المؤسسة الحاجزين على متن رحلة مارسيليا – وهران يوم 5 جويلية المقبل، التقدم لميناء الركوب على الساعة 10:00 صباحا، لبدء عملية التسجيل التي تنتهي على الساعة 14:00 زوالا.

مع أخذ جميع احتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في الآجال المحددة.