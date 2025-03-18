بلاغ هام للمتقاعدين

نشر الصندوق الوطني للتقاعد، الاثنين، مشنورا حول خصائص لا بد من معرفتها في تطبيق “Retraite Dz”.

وأوضح الصندوق أن تطبيق Retraite Dz هو منصة رقمية عبر الهاتف المحمول، تساعد المتقاعد في الحصول على العديد من الخدمات عن بعد.. اكتشفوا بعضاً من هذه الخصائص المميزة.

وأكد المنشور أن هناك 6 خصائص يجب معرفتها في تطبيق Retraite Dz وهي:

1- معرفة موعد التجديد الدوري والوثائق المطلوبة.

2- يبقيك التطبيق على اطلاع دائم بمواعيد التجديد الدوري. ويخبرك بالوثائق التي تحتاج إلى تجديدها.

3- معرفة قيمة المعاش الشهري الذي تتقاضاه: يمكنك بضغطة زرّ الاطلاع على المبلغ الفعلي لمعاشك.

4- يمنحك التطبيق إمكانية معرفة التاريخ المحدد لصب معاش التقاعد حسب الرزنامة المحددة.

5- لضمان تجربة مستخدم سلسة، يتيح لك التطبيق التصفح بثلاث لغات مختلفة: العربية، الإنجليزية والفرنسية. مما يجعله في متناول شريحة أوسع من المتقاعدين.

6- يحتوي التطبيق على قاعدة بيانات تتضمن أجوبة مفصلة لأغلب الأسئلة الشائعة حول التقاعد، مما يوفر عليك عناء البحث.

وتحميل تطبيق Retraite Dz إضغط : https://bit.ly/4hrzfzF .