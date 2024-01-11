بلاغ هام: غلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي في الاتجاهين نحو زرالدة – بن عكنون في العاصمة 

أصدرت مصالح ولاية الجزائر بيانا هاما لمستعملي الطريق الاجتنابي الجنوبي في الاتجاهين نحو زرالدة – بن عكنون.

وأعلنت ذات المصالح في بيانها عبر صفحتها على الفيسبوك عن غلق بصفة مؤقتة الطريق الاجتنابي الجنوبي في الاتجاهين نحو زرالدة – بن عكنون، تحديدا عند الطريق الوطني رقم 11.

وذلك في الفترات الليلية، بداية من يوم الخميس 11 جانفي إلى غاية يوم السبت 13 جانفي 2024. وهذا بسبب أشغال وضع دعائم للجسر الجديد المؤدي إلى سطاوالي وزرالدة.

وأضاف البيان انه سيتم الغلق وفق ما يلي:

من مساء اليوم الخميس على الساعة العاشرة (22 سا) ليلا، إلى صباح يوم الجمعة على الساعة التاسعة (09 سا) صباحا.

ومن مساء يوم الجمعة على الساعة العاشرة (22 ســا) ليلا، إلى صباح يوم السبت على الساعة الخامسة (05 ســا) صباحا.

كما سيتم تحويل حركة المرور في الاتجاهين على محاور الطريق الوطني رقم 11 نحو زرالدة وسطاوالي كما يلي:

بالنسبة للمركبات القادمة من بن عكنون باتجاه زرالدة تحول حركة المرور على الشكل التالي:

وكذا خروج المركبات من الطريق الإجتنابي الجنوبي نحو الطريق البلدي على مستوى حي كايتي – السير إلى غاية الطريق الإجتنابي رقم 11 – ثم الاتجاه نحو محور الدوران زرالدة -نهج زيغود يوسف- ثم الخروج باتجاه الطريق الاجتنابي الجنوبي باتجاه الناحية الغربية.

بالنسبة للمركبات القادمة من الجهة الغربية باتجاه بن عكنون تحول حركة المرور على الشكل التالي:

خروج المركبات من الطريق الإجتنابي الجنوبي نحو محول المعالمة-سيدي عبد الله- السير عبر نهج زيغود يوسف إلى غاية محور الدوران زرالدة -السير عبر الطريق الوطني رقم 11 – مفترق الطرق سيدي فرج -طريق البريجة- السير إلى غاية الطريق الاجتنابي الجنوبي باتجاه بن عكنون.

بالنسبة للمركبات القادمة من الطريق الاجتنابي الجنوبي الثاني المتجهة نحو زرالدة تحول حركة المرور على الشكل التالي:

خروج المركبات من الطريق الاجتنابي الجنوبي الثاني نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي باتجاه بن عكنون- الخروج عبر محول سيدي فرج- السير باتجاه البريجة إلى غاية الطريق الوطني 11 – ثم السير نحو محو الدوران لزرالدة -نهج زيغود يوسف- الخروج باتجاه الطريق الاجتنابي الجنوبي باتجاه الناحية الغربية