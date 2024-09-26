بلاغ هام لطالبي تأشيرة فرنسا

أصدر مركز “VFS Global” المكلف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بياناً هاما حول صيانة نظام تأشيرات فرنسا.

وأوضح مركز “في إف إس غلوبال” في بيان له عبر حسابه على فيسبوك: “بعد إجراء الصيانة، نظام تأشيرات فرنسا الذي سيتم تنفيذه في 26 سبتمبر 2024 و1 أكتوبر 2024 لن يتمكن مركز تقديم طلبات التأشيرة لفرنسا من ذلك، تلقي طلبات التأشيرة دون موعد بما في ذلك الأسلاف أو أزواج المواطنين الفرنسيين وطلبات تجديد لقب البقاء للمتقاعدين”.

ويعلم مركز “في إف إس غلوبال” أنه في حال كان الموعد محددا في 26 سبتمبر 2024 بعد الساعة الواحدة ظهرًا، فإن الحضور إلى المركز يوم 26 سبتمبر 2024 قبل الساعة 12 ظهرًا.

وأضاف البيان: “ولتجنب أي إزعاج لن تكون خدمة Prime Time متاحة يوم 26 سبتمبر 2024”.