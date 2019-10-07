بلال الصغير يتصدر “التوندونس” بأغنيته الجديدة “راهم يقولو”

تصدر نجم الأغنية الرايوية بالجزائر، محمد بالرحمون، والمعروف بإسم “بلال الصغير”، “التوندونس”، في “اليوتيوب” بالجزائر، بأغنيته الجديدة التي طرحها السبت الماضي.

وتحمل الأغنية الجديدة لبلال الصغير عنوان “راهم يقولو”، وهي من كلماته وألحانه.

وحصلت الأغنية على أكثر من 700 ألف مشاهدة، بعد يوم من طرحها على صفحة الفنان بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

ويعتبر الفنان “بلال الصغير”، من بين المغنين المحبوبين جدا، في الوسط الفني الجزائري.

وذاك نظرا لنوعية الأغاني التي يؤديها الفنان في كل مرة، والتي تحتل المراتب الأولى دائما من حيث عدد المشاهدة.