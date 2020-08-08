بلال العربي يطمئن محبيه: ” كلامكم واساني وخفف عني حزني وصدمة الكارثة”

طمأن الإعلامي الجزائري المقيم بلبنان بلال العربي عائلته وجمهوره ومحبيه، بنشر صورة له في بيته ببيروت بعد الإنفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

ونشر بلال صورة له بعد ترميم بيته الذي تحطم تقريبا كلية، بعد الإنفجار الذي لا يبعد كثيرا عن مكان إقامته وكتب على حسابه الخاص بالانستغرام:” هذا حالي بعدما انتهينا من حملة تنظيف و ترقيع البيت”.

وأضاف: ” شكرا لكل من سأل عني.. كلامكم واساني وخفف عني حزني و صدمة الكارثة التي حلت بنا في لبنان .. الله لا يحرمني منكم”.

وكان بلال كتب مباشرة بعد الانفجار:” الحمد لله ربي كتبلي عمر جديد ونجوت من الكارثة التي حلت ببيروت .. وقلبي يتفطر لأهالي الضحايا والجرحى .. لطفك يا رب”.

للإشارة يعد الإعلامي الجزائري من أشهر مقدمي ومعدي الحصص الفنية في مختلف التلفزيونات العربية.

و يعد من بين أوائل الجزائريين الذين هاجروا للعمل في الخارج بعدما بدأ حياته المهنية في شارع الشهداء ببرنامج “تحية لم تحب” الذي كانت تعده السيدة ليلى.