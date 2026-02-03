بلال براهيمي يعود إلى أوروبا

رسّم اللاعب الدولي الجزائري، بلال براهيمي، عودته إلى أوروبا، بعد تجربة فاشلة في الدوري البرازيلي، رفقة نادي سانتوس.

وأعلن اليوم الثلاثاء، نادي استريلا أمادورا البرتغالي، رسميا عن تعاقده مع لاعب “الخضر” وذلك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وكان براهيمي، قد فسخ عقده مع نيس الفرنسي الصيف الفارط. بعد عودته من إعارة إلى سانت تروند البلجيكي. ليلتحق بعدها بسانتوس البرازيلي، بعقد إلى نهاية سنة 2026.

غير أن تجربة لاعب “الخضر” في النادي البرازيلي. كانت فاشلة على طول الخط، بعدما اكتفى بمشاركة وحيدة فقط، كبديل لمدة 22 دقيقة، ليقرر مسؤولو سانتوس، التخلص منه مع نهاية الموسم.

ولم يكشف أمادور البرتغالي، عن تفاصيل تعاقده مع بلال براهيمي. الذي يبحث في تجربته الجديدة عن بعث مشواره، إلا أن موقع “سوفاسكور” كشف بأن الدولي الجزائري. انتقل معارا إلى غاية يوم 30 جوان القادم.