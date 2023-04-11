قناة النهار بلال بطل الدامة: “ما أزعجنا حتى واحد .. عاونونا وعاملونا كيما أولادهم”. بقلم النهار أونلاين نشر في 11 أفريل 2023 - 11:25 شارك غرِّد أرسل 63 0 بلال بطل الدامة: “ما أزعجنا حتى واحد .. عاونونا وعاملونا كيما أولادهم”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8bgwe برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا باتنة: حريق في مفرزة ردم تقني يخرج عن السيطرة خلّف أعمدة دخان سام ومواطنون يطلقون نداءات إستغاثة قناة النهار 04 أفريل إيناس بطلة مسلسل الدامة.. ما نحكموش على الكتاب من غلافو قناة النهار 04 أفريل بلال حلاج: "ما كنتش متوقع كاميرا كاشي "واش داني" تحصد 9 ملايين مشاهدة". قناة النهار 05 أفريل أمين بومدين: يجب أن لا نلقي اللوم على الأفلام والمسلسلات قناة النهار 03 أفريل رؤوف نجم مسلسل الدامة: جوزت كاستينغ 6 مرات مع يحيى مزاحم حتى قبلوني في مسلسل الدامة قناة النهار 11 أفريل الرقمنة الشاملة.. نحو تحديد دقيق لأملاك الدولة والأفراد قناة النهار 05 أفريل واش داني / بلال بروفيتا دا التشينا على السيّد بلا ميزان وراح بلا مايخلّص🤣🤣طاح مع بليدي قناة النهار 02 أفريل الطاكسي المربوح : المشارك تاع اليوم خصو شوية زهر.. ربح 6000 دج برك قناة النهار 03 أفريل " مفيدة عداس: "الممثل ما يقدرش يجيب من راسو وشفنا كوارث من البعض عند الإرتجال قناة النهار 27 مارس سعيد بطل بنت البلاد وغاني الجزائري دارو حالة وما قدروش يربحو في "Mi Mi Li" قناة النهار 04 أفريل