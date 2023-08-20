بلال بن ساحة يلتحق باتحاد بسكرة

أعلنت إدارة اتحاد بسكرة، اليوم الأحد، رسميا عن تعاقدها مع اللاعب بلال بن ساحة، قادما من نادي الشرق السعودي.

واكتفت إدارة النادي البسكري، بتقديم لاعبها الجديد، دون الكشف عن مدة العقد الذي وقعه، اللاعب السابق لمولودية الجزائر.

للإشارة فإن صاحب الـ 29 ربيعا، التحق صيف 2021 بشبيبة القبائل، قادما من الترجي التونسي، الذي رفض الاحتفاظ به بعد نهاية إعارته مع مولودية الجزائر.

وفشل بن ساحة، في فرض نفسه مع الشبيبة ليتم فسخ عقده ديسمبر 2022، وانتقل بعدها شهر جانفي الماضي إلى نادي الشرق السعودي، في تجربة لم تستمر سوى لنصف موسم.