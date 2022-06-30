قناة النهار بلال ثابتي: الميدالية جاءت نتيجة تعب ومعاناة والحمد لله حققنا الحلم بقلم النهار أونلاين نشر في 30 جوان 2022 - 23:07 شارك غرِّد أرسل 32 0 رابط دائم : https://nhar.tv/CE9VP اقرأ أيضا الشيخ النوي.. بعد بث الحالة الكارثية لشاطئ المرسى بالشلف.. الوالي يتدخل قناة النهار 12 جوان مديرة مركز بغرداية: حجز الهواتف النقالة للتلاميذ والمؤطرين والإداريين تفاديا للغش قناة النهار 12 جوان في اليوم الرابع .. حصد الميداليات متواصل .. والرياضات الجماعية في تراجع قناة النهار 29 جوان الجمهور يثني على آداء حسين دايخي بعد بلوغة النهائي على حساب المغربي سريتي مهدي قناة النهار 27 جوان سيڤ تستعد لإحتضان جزء من ألعاب البحر الأبيض المتوسط وسط ترويج مميز للحدث قناة النهار 22 جوان صريح جدا: بسبب "ضغط البكالوريا".. هكذا خسر الطلبة وزنهم ! قناة النهار 15 جوان زينب تذرف الدموع على المباشر بعد إتصال والدها وتعبيره عن إفتخاره بها وبنجاحها قناة النهار 15 جوان الوفد الإيطالي يحط الرحال بوهران تحسبا للمشاركة في الألعاب المتوسطية قناة النهار 23 جوان شعيب بولودينات: إصابتي أثرت علي وطموحي كان أكبر من الميدالية البرونزية قناة النهار 29 جوان صريح جدا: هكذا كان آخر يوم من إمتحانات "بكالوريا 2022".. قناة النهار 17 جوان