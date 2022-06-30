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قناة النهار

بلال ثابتي: الميدالية جاءت نتيجة تعب ومعاناة والحمد لله حققنا الحلم

بقلم النهار أونلاين
بلال ثابتي: الميدالية جاءت نتيجة تعب ومعاناة والحمد لله حققنا الحلم
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رابط دائم : https://nhar.tv/CE9VP
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