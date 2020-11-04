بلال طحكوت: اتهموني بتبيض الأموال.. أمامكم حساباتي اذا وجدتم ما يثبت ذلك حاسبوني

تمسك المتهم بلال طحكوت، نجل رجل الاعمال محي الدين طحكوت، بنفي كل ما نسب اليه من تهم ووقائع.

ونفى بلال ان يكون له علاقة مهنية بوالده او إحدى شركاته بمجال النقل الجامعي او الحضري، وكل علاقة بالخدمات الجامعية.

وقال إن 90٪ من التهم الموجهة اليه لم يتم السماع اليه، موضحا انه بعد تخرجه، اكمل دراسته بالخارج لخمس سنوات.

وقرر بعد اتمام دراسته بالخارج الى العودة لارض الوطن، من أجل انشاء شركة في مجال الفلاحة برأس مال مليون دج.

وأضاف “وجهوني إلى المديرية العامة للمصالح الفلاحية بباب الزوار، وهناك تم توجيهي إلى البيض بعد الاعلان الذي شهروه في إطار المنفعة”.

وخلالها –يضيف بلال- سلموني الوثائق التي يجب علي احضارها لأجل إيداع الملف لدى مصالحهم.

وتابع “اودعت الملف ماي 2016، وفي 14 جوان اتصل بي المدير وتم اخباري عن منحي 800 الف بعدما طلبت 10 آلاف”.

وأضاف “تحصلت على العقد ودفتر الشروط في 16 نوفمبر 2016، باشرت العمل بمكتب الدراسات في 14 ديسمبر 2016”.

وحسب بلال كان النشاط في مجال زيت الزيتون، ودفع فاتورة بقيمة مالية قدرها 4 مليون دج.

ودافع “نسبوا الي تهمة تبييض الأموال هذه تهمة خطيرة، تفضل اطلع على حساباتي اذا وجدت ما يثبت هذا ضدي حاسبوني”.

وتابع بلال طحكوت “انا اتكلم بهذه الطريقة لشعوري بالظلم في الحكم علي”.

ونفى بلال طحكوت علاقته بشركات والده، مؤكدا انه عمل مستقلا عنه، كما انه ليس له اي علاقة بالخدمات الجامعية.