بلال مداسي: هكذا بدأت مع سولكينغ بالجزائر لنصل للعالمية

تحدث الراقص الأكروباتي، بلال مداسي، والذي يعمل مع النجم الجزائري العالمي سولكينغ، عن بداياته بالجزائر، وكذا كواليس مشاركته في حفل إفتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر.

وقال مداسي، في تصريحات لتلفزيون “النهار”، أنه تعلم فن الرقص هنا في الجزائر رفقة سولكينغ قبل أن ينتقلا إلى فرنسا ليكملا مشوارهما.

مضيفا أنه أمضى 13 عاما في فرنسا، ووصل رفقة سولكينغ للإحترافية وحصد جوائز عالمية. كما شارك في العديد من الفيديو كليبات الغنائية.

وعبر مداسي، عن سعادته بالعودة للجزائر والمشاركة في حفل إفتتاح الشان. مؤكدا أن الفن ببلادنا تطور كثيرا وهو ما يشجعهم على العودة للوطن.

وحول حفل إفتتاح الشان، قال مداسي أن ملعب براقي رائع والتنظيم كان ممتازا. مشيرا إلى أن سولكينغ أصر على حضورهم ومشاركتهم معه بالحفل.