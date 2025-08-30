بلال مسعودي جديد “الكناري”

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، صبيحة اليوم السبت، عن صفقة جديدة في إطار الميركاتو الصيفي الجاري ويتعلق الأمر، بالمهاجم بلال مسعودي.

وكشفت إدارة “الكناري” في بيان لها، أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها من بانديرماسبور الناشط في الدرجة الثانية التركية، من أجل الاستفادة من خدمات مسعودي.

وتألق مسعودي، بألوان شبيبة الساورة، موسم 2020-2021، حينما سجل 19 هدفا، وانتقل بعدها إلى كورتري البلجيكي.

غير أن تجربة صاحب 27 ربيعا، لم تكن ناجحة في بلجيكا. بعدما اكتفى بتسجيل 4 أهداف في موسمين ونصف.

لينتقل بعدها إلى غوتزبيه التركي، على سبيل الإعارة، ولعب مع الفريق 23 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف مقابل 6 تمريرات حاسمة.

ليعود من جديد إلى كورتري، قبل الرحيل مجددا إلى بانديرماسبور التركي. الذي لعب بألوانه 21 مباراة الموسم الماضي، مسجلا 7 أهداف مقابل تمريرتين حاسمتين. بينما خاض 4 مباريات من الموسم الجاري، لم يساهم فيها بأي هدف.