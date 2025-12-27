بلال نويوة رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة اتحاد العاصمة

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم السبت، في بيان رسمي، عن تعيين بلال نويوة رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة النادي، وذلك بقرار من مجمّع الخدمات المينائية “ساربور”.

المالِك لغالبية أسهم الشركة الرياضية، ليخلف بذلك أبو بكر عبيد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي مجمّع “ساربور” إلى تعزيز الحوكمة وتحسين أساليب التسيير داخل النادي، بما يتماشى مع الأهداف المسطّرة على المستويين الرياضي والإداري، خاصة في مرحلة تتطلب استقرارًا أكبر ورؤية واضحة لمستقبل الفريق.

ويُعوَّل على الرئيس الجديد لمجلس الإدارة في إرساء أسس عمل فعّالة، ودعم الإدارة التنفيذية، والمساهمة في توفير الظروف الملائمة التي تسمح لاتحاد العاصمة بمواصلة المنافسة على الألقاب، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وبهذه المناسبة، تقدّمت إدارة نادي اتحاد العاصمة بأسمى عبارات التهاني إلى بلال نويوة، متمنّيةً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، بما يخدم مصلحة النادي ويلبّي تطلعات الأنصار، ويساهم في تحقيق الأهداف المسطّرة خلال المرحلة المقبلة.