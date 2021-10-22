بلاني: نحن أمام حالة حرب بين المخزن والبوليساريو ونحذر من مخاطر التصعيد

أكد السفير المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، اليوم الجمعة. أن مخاطر التصعيد في النزاع القائم بين النظام المغربي وجبهة البوليساريو جادة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، دعا محلس الأمن الى التعامل مع القضية الصحراوية بكل وضوح ومسؤولية. لأن الأمر يتعلق بالسلم والاستقرار في شبه المنطقة.

أوضح عمار بلاني أنه مع”الانتهاك المفاجئ لوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربية. والضم غير القانوني للمنطقة العازلة بالكركرات في انتهاك صارخ للاتفاقات العسكرية. فإننا أمام حالة حرب و يجب أن نعترف أن مخاطر التصعيد جادة.

وأردف بالقول “لهذا السبب يجب على مجلس الأمن التعامل مع قضية الصحراء الغربية بوضوح ومسؤولية أكثر من أي وقت مضى. لأن الأمر يتعلق بالسلم والاستقرار في شبه المنطقة”.

وقال بلاني أنه بخلاف ذلك سيكون أمرا مشروعا التساؤل حول جدوى وفائدة إعادة إطلاق عملية سياسية غير مجسدة. لا تتماشى مع الحقائق الجديدة الموجودة على أرض الواقع. والتي من شأنها إضفاء الشرعية على الأمر الواقع الاستعماري. حتى بالمنطقة العازلة التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا للاتفاقيات الملزمة التي وقعها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري “نظرا لكل هذه الأسباب الموضوعية المرتبطة بوضع متدهور بشكل كبير. فمن المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية. تتكفل بالحقائق الجديدة على أرض الواقع وبالتوقعات المشروعة للشعب الصحراوي وفقا لمخطط التسوية”.

وأكد الرفض الرسمي الذي لا رجعة فيه للجزائر لهذه الصيغة المسماة بالموائد المستديرة. كما تم تكليف الممثل الدائم للجزائر في نيويورك بإبلاغ هذا الموقف للحكومة الجزائرية إلى رئيس مجلس الأمن. وطلب منه تعميم هذه المذكرة الشفوية على جميع أعضاء المجلس.