بلاني ومديرة المركز الفنلندي للوساطة يبحثان سبل التعاون في الدبلوماسية 

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، اليوم الأحد بمقر الوزارة، مديرة المركز الفنلندي للوساطة كاتيا أهلفورز.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد بحث الجانبان بهذه المناسبة سبل التعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمركز الفنلندي للوساطة في مختلف المجالات المرتبطة بالبحث والتكوين في الدبلوماسية والوساطة.

ولقد أبدت مديرة المركز الفنلندي للوساطة، في هذا الصدد، اهتمام مؤسستها البالغ بالاستفادة من الخبرات الكبيرة التي راكمتها الدبلوماسية الجزائرية في مجال الوساطة والتي أهلتها للعب أدوار ريادية ومشهود لها في حلّ العديد من النزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتحاليل حول السياقات الدولية الراهنة التي تتميز بتصاعد مضطرد في بؤر النزاعات والصراعات عبر العالم وتزايد مخيف في حدّة الاستقطاب بين القوى الدولية و ما خلفه ذلك من هشاشة وخلل كبيرين على مستوى بنية ومنظومة الأمن والسلام في العالم.

وفي هذا الإطار، شدّد الجانبان على أهمّية تعزيز ثقافة الحوار و تشجيع الحلول السلمية للأزمات لاسيما عبر تفعيل الوساطات الناجعة التي تستمد قوتها وموثوقيتها من التعاطي الشفاف والتطبيق الكامل وغير الانتقائي للقانون الدولي بعيدا عن المعايير المزدوجة والحسابات والأجندات الوطنية الضيقة.

كما تمّ التأكيد، في ذات السياق، على ضرورة تعزيز العمل المتعدّد الأطراف باعتباره السبيل الوحيد الذي يتيح للمجموعة الدولية قدرة أكبر على تسوية النزاعات التي تهددّ السلم والأمن الدوليين بالطرق والوسائل السلمية وعلى الاستجابة الجماعية والفعالة للتحديات الكبرى التي تواجهها البشرية على الصعيدين الأمني والتنموي.

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