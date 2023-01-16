بلاني يبحث مع مستشار بوزارة الدفاع البريطانية سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم بمقر الوزارة، المستشار بوزارة الدفاع البريطانية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المشير الطيار (Air Marshall) مارتن إليوت سامبسون.

ويأتي هذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول العسكري البريطاني رفيع المستوى إلى الجزائر.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد تطرقت المحادثات إلى سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجالات الدفاع والأمن بأبعادهما الشاملة، الاقتصاد والاستثمار، فضلا عن التعاون العلمي والتقني.

في هذا السياق، حرص مارتن إليوت سامبسون على إبراز الأهمية البالغة التي توليها المملكة المتحدة لتطوير علاقات تعاون مثمر وشراكة رابحة مع الجزائر بحكم مكانتها الدولية المرموقة وإمكانياتها الواعدة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلا عن الإسهامات المميزة والأدوار الريادية التي تطلع بها في مختلف المسارات القارية والدولية الرامية لضمان الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي.

في هذا الصدد، شدد الجانبان الجزائري والبريطاني على أهمية التحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة، لاسيما الدورة الثانية للحوار الإستراتيجي المزمع عقدها السنة الجارية.

على صعيد آخر، تناولت المحادثات الجزائرية البريطانية العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا ومالي و منطقة الساحل بشكل عام، بالإضافة إلى قضية الصحراء الغربية.