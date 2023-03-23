بلاني يتباحث مع السفيرة الأمريكية آخر تطورات القضية الصحراوية

إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان الوزارة اللقاء شكل فرصة سانحة للطرفين للحديث عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات, وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. “لاسيما آخر تطورات القضية الصحراوية على الأصعدة الدبلوماسية والقضائية”.

وأضاف البيان ان الطرفان تناولا الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا. “لإحياء مسار المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع, المملكة المغربية وجبهة البوليساريو, بنية حسنة ودون شروط مسبقة وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة”.

“المباحثات بين الطرفين انصبت أيضا حول الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استقرار و أمن المنطقة”, يضيف البيان.