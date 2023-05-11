بلاني يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم، سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بيجليزي.

وحسب بيان الوزارة اللقاء شكل فرصة للطرفين من لاستعراض العلاقات الثنائية الممتازة التي تربط البلدين. وكذا تجديد الالتزام الصارم بمواصلة تكريس الديناميكية الجيدة التي تسعى إليها السلطات العليا في الجزائر وايطاليا.

وخلال اللقاء اتفق الطرفان، في هذا الإطار، على “العمل سويا لتوفير أفضل الظروف لتحضير الاستحقاقات الثنائية القادمة المسجلة في الأجندة الثنائية الطموحة التي سطرها الطرفان، في إطار شراكة استراتيجية قوية وموثوقة”.

وأضاف البيان أن اللقاء سمح، بالتطرق إلى آفاق تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي، بما يعود بالنفع على الطرفين.

كما شكل فرصة لتناول عدد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التطورات الأخيرة لقضية الصحراء الغربية.