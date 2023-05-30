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بلاني يستقبل وزير الهجرة ونائب وزير الداخلية البريطاني

بقلم النهار أونلاين
بلاني يستقبل وزير الهجرة ونائب وزير الداخلية البريطاني
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إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم روبرت جينريك، وزير الهجرة ونائب وزير الداخلية البريطاني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية اللقاء جرى بمقر الوزارة، حيث تناول الطرفان واقع علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وتباحث اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد مع الوزير البريطاني المكلف بالهجرة روبرت جينريك التعاون الأمني.

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