بلاني يتباحث إسترداد الأموال المنهوبة مع رئيس وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي

إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، اليوم، لاديسلاف همران، رئيس وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي.

وجاء في بيان الوزارة: “بعد التذكير بالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال واسترداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية، أكد السيد الأمين العام على الإرادة السياسية التي تحدو السلطات الجزائرية لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.”

بدوره، عبّر لاديسلاف همران عن استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأروروبية في معالجة الملفات ذات الصلة بإسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر.”