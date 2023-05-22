بلاني يستقبل سفير السويد بالجزائر

إستقيل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية عمار بلاني سفير السويد بالجزائر بجورن هاڨمارك بمقر الوزارة .

وحسب بيان الخارجية الجزائرية القاء كان فرصة لبحث سبل التعاون بين البليدن وتباحث فرص توسيعها في مجال الرقمنة والإقتصاد وأيضا البحث العلمي

البحث العلمي. كما كانت فرصة لمناقشة المواعيد الثنائية المقبلة والتأكيد بعقد الجلسة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية السويدية في أقرب وقت ممكن.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان الاستعدادات لعقد الاجتماع العشرين لوزراء خارجية إفريقيا ودول الشمال، والمقرر عقده في الجزائر العاصمة في أكتوبر 2023. وقد أتاح هذا الاجتماع أخيرًا إمكانية مناقشة المصالح الإقليمية والمشتركة وتحديد – تقارب في مواقف البلدين يقوم على احترام القانون الدولي.