بلايلي، توغاي وبوعالية يقودون الترجي لتحقيق انتصار جديد

حقق نادي الترجي الرياضي التونسي فوزًا جديدًا في الدوري المحلي، بعد تغلبه على أولمبي الباجي بهدفين دون رد. في مباراة شهدت تألقًا لافتًا للثلاثي الجزائري: يوسف بلايلي، أمين توغاي وكسيلة بوعالية.

وساهم اللاعبون الجزائريون بشكل مباشر في فرض سيطرة “المكشخة” على مجريات اللقاء، إذ قدّم يوسف بلايلي أداءً مميزًا وسجل هدفًا عالمياً بطريقة مقصية رائعة، غير أن الحكم ألغاه لأسباب لم تكشف تفاصيلها بعد.

بفضل هذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى 14 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف الترجي الجرجيسي صاحب المركز الثاني. فيما يتصدر الملعب التونسي الترتيب برصيد 17 نقطة.

للاشارة شارك بلايلي وتوغاي أساسيّين، في حين دخل بوعالية في الدقيقة الـ81 وقدّم الإضافة المرجوة منه.