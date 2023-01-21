بلايلي:”أعي مسؤولية كوني من أكبر الأسماء في الكرة الإفريقية”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، عن ثقته في إمكانياته، وكونه واحد من أكبر الأسماء في الكرة الإفريقية.
وصرح بلايلي، اليوم السبت لقناة Free Ligue 1:” نعم أنا أعي بمسؤولية أنني من أكبر الأسماء في كرة القدم الإفريقية وهذا شيئ عادي بالنسبة لي”.
وأضاف بلايلي:”سأقدم أفضل مالدي مع نادي أجاكسيو قبل مغادرة هذا النادي، وتستهويني الليغا الإسبانية”.
وتابع المتحدث:”أحب ريال مدريد في إسبانيا، و المان سيتي في إنجلترا، لأنه فريق جيد من الجانب التكتيكي، بالإضافة لوجود زميلي رياض محرز ينشط في النادي”.
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