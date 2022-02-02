بلايلي:”بلقبلة حدثني عن بريست وهذا منصبي المُفضل”

كشف النجم الدولي الجزائري الجديد لفريق بريست الفرنسي، يوسف بلايلي، عن مساعدة مواطنه، هاريس بلقبلة، وكذا عن منصبه المفضل.

بلايلي قال خلال تقديمه لوسائل الإعلام زوال اليوم الأربعاء:”منصبي المفضل هو وسط ميدان أيسر أو خلف المهاجم”.

كما أضاف:”كل المناصب في الهجوم مفضلة بالنسبة لي”.

كما واصل بلايلي:”عندما كنت في آنجي لم تمنح لي الفرصة من أجل اللعب، ولهذا السبب غادرت صوب الترجي الرياضي التونسي، والآن قررت العودة إلى أوروبا من أجل التطور أكثر”.

وبخصوص مواطنه بلقبلة قال بلايلي:”لعبت مع هاريس بلقبلة في المنتخب الوطني وأعرفه منذ 4 سنوات تقريبا أي قبل كان 2019 وأعرفه جيدا وحدثني عن الكثير من الأمور المتعلقة بفريق بريست، ولهذا السبب التحقت”.

كما ختم يوسف:”بريست فريق جيد، يمتلك لاعبين جيدين، وسنفعل كل شيئ من أجل الفوز بأكبر عدد من المباريات”.

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علق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على “فايسبوك” على عودة النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي لليغ 1.

حساب الليغ 1 على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صورة لبلايلي وهو يحمل العلم الجزائري على ظهره.

كما حملت الصورة عبارة:”مرحبا بعودتك يوسف بلايلي”. كما لم يكتفي الحساب بذلك بل علق على الصورة بعبارة:”عاد مجددا لدوري المواهب”.

ويذكر أن بلايلي سبق له ارتداء قميص فريق أنجي في الدوري الفرنسي قبل العودة لنادي الترجي الرياضي التونسي.

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كشف فريق “ستاد بريست” الفرنسي عن رقم القميص الذي سيرتديه النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي.

واختار بلايلي الرقم 24 في تجربته الجديدة، حيث يصل سعر قميص بريست للموسم الحالي داخل الديار ل79 أورو.

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يصنع التحاق النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بفريق ستاد بريست الفرنسي الحدث لدى الجزائريين.

بريست الذي ينشط في صفوفه بلقبلة نشر فيديو يوضح كواليس امضاء بلايلي.

واستقبل مسؤولو، بريست، النادي الناشط في الليغ 1 بلايلي على طريقة النجوم الكبار.

حيث تم تخصيص طائرة خاصة من بريست لبلايلي من أجل تسريع عملية وصوله لبريست ووضعه في أفضل الظروف.