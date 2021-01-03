بلايلي:”رغم الرقابة.. سجلت وقدمت تمريرة حاسمة”

عبر النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن ارتياحه للتسجيل وتقديم تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه قطر ضد الغرافة رغم الرقابة.

بلايلي قال بعد اللقاء الذي جرى أمسية اليوم الأحد:”أعتقد أن نتيجة التعادل عادلة.. لعبنا مباراة جيدة أمام فريق كبير.. نجحنا في تسجيل هدفين لكننا لم نتمكن من الحفاظ عليهما”.

وأضاف:”رغم الرقابة التي فرضت علي، إلا أنني تمكنت من تسجيل هدف وصناعة الهدف الثاني وهو أمر جيد بالنسبة لي”.

وأضاف بلايلي:”نتمنى أن نواصل تقديم مستويات مميزة، لتحقيق النتائج المرجوة في المباريات المقبلة”.