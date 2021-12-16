بلايلي:”سألتحق بأحد النوادي الأوروبية في الميركاتو الشتوي”

أكد النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” رحيله صوب أحد النوادي الأوروبية في الميركاتو الشتوي المُقبل.

الحساب الرسمي لقناة “بيين سبورتس” القطرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف منذ قليل أن “بلايلي” سيلتحق بنادي أوروبي.

وقال بلايلي لقناة بيين سبورتس:”وجهتي القادمة ستكون نحو أوروبا”.

كما أعلن نادي قطر القطري بصفة رسمية سهرة اليوم الخميس فسخ عقد بلايلي بالتراضي.