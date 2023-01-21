بلايلي:”فريق فرنسي عرض علي الرقم 10 في سن 16.. رفضته لهذا السبب”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، عن العديد من الخبايا المتعلقة بمسيرته الكروية ولأول مرة، في أحدث تصريح إعلامي.
وصرح بلايلي لقناة “Free Ligue 1″، اليوم السبت:”لعبت:”لعبت في مولودية وهران، بعدها إنتقلت للترجي التونسي”.
وأضاف بلايلي:”كان لدي إتصال من نادي كان الفرنسي، وقدم مسيرو النادي لوهران وقدموا لي عرض وقامو بتخصيص الرقم 10 لقميصي”.
وتابع بلايلي:”قمت بمشاورة والداي لأنني حينها كنت صغيرا، كان سني حوالي 16 سنة، وقلت لهما سأبقى بجانبكما لن أذهب لأوروبا”.
وأوضح بلايلي:”رفضت العرض المقدم من طرف نادي كون لأن والداي لم يتحصلا على الفيزا، للدخول للأراضي الأوروبية، وبعدها انتقلت للترجي التونسي”.
وأردف بلايلي:”ندمت على عدم إنتقالي لنادي نيس، لأنني حينها كنت صغير في السن، ومشاكل عائلية، آلت لإنتقالي للترجي التونسي”.
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