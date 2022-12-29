بلايلي:”قدمنا مباراة جيدة وأشكر الجميع على الفوز”

تحدث الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بعد الفوز رفقة فريقه أجاكسيو، ضد أنجي برسم الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وصرح بلايلي لموقع Corse matinK، أمس الأربعاء:”الحمد لله قدمنا مباراة جيدة، وأشكر اللاعبين والطاقم الفني والجمهور بعد الفوز في المباراة”.

وأضاف المتحدث:”الفوز ضد أنجي يحفّز معنوياتنا، فقد تمكنا من مغادرة منطقة الهبوط، وسنقدم أفضل ما لدينا ضد تولوز في الجولة المقبلة”.

وتابع بلايلي:”أتمنى أن نواصل على هذا المنوال، بعد وصولنا للنقطة 15 هذا الموسم وسنقدم كل ما لدينا للجمهور”.