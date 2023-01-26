بلايلي:”لهذا السبب زيدان و رونالدو قُدوتي منذ الصغر”

قال الدولي الجزائري، ولاعب نادي أجاكسيو الفرنسي، يوسف بلايلي، إنّ قدوته في كرة القدم منذ صغره هما النجمين السابقين زين الدين زيدان و رونالدو نازاريو.

ونشر حساب FREE LIGUE1 جزء من تصريحات أدلى بها نجم الخضر بلايلي، أمس الأربعاء عبر تويتر:”قدوتي منذ الصغر زيدان و رونالدو”.

وأضاف بلايلي:”لأنني عندما كنت صغيرا، كنت أنشط في منصب المهاجم الصريح، وأحيانا كنت ألعب في منصب “الليبرو”، وأرتدي الرقم 5”.