بلايلي:”لهذا السبب زيدان و رونالدو قُدوتي منذ الصغر”
بقلم فيصل زيان بوزيان
قال الدولي الجزائري، ولاعب نادي أجاكسيو الفرنسي، يوسف بلايلي، إنّ قدوته في كرة القدم منذ صغره هما النجمين السابقين زين الدين زيدان و رونالدو نازاريو.
ونشر حساب FREE LIGUE1 جزء من تصريحات أدلى بها نجم الخضر بلايلي، أمس الأربعاء عبر تويتر:”قدوتي منذ الصغر زيدان و رونالدو”.
وأضاف بلايلي:”لأنني عندما كنت صغيرا، كنت أنشط في منصب المهاجم الصريح، وأحيانا كنت ألعب في منصب “الليبرو”، وأرتدي الرقم 5”.
🎙️ Youcef Belaïli : “Mes idoles quand j’étais enfant ? Zidane et R9.”
Un homme de goût donc. On est combien à partager ce point commun avec l’ailier de l’@ACAjaccio et de @LesVerts ? 😍
L’INTERVIEW, par @alexandreruiz 👉 https://t.co/SrNrKwUQyk pic.twitter.com/DiwtT32JL6
— Free Ligue 1 (@FreeLigue1) January 25, 2023
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