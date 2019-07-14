بلايلي: “آمنا بحضوضنا إلى آخر دقيقة ..هذا الشعب يستاهل كل شيء”

تحدث مهاجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي عن الفوز الذي حققه الخضر سهرة اليوم أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 والتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية.

وتحدث بلايلي في ميركروفون beinsport بعد نهاية المباراة عن التأهل المحقق إلى المباراة النهائية قائلا:

“الحمد لله هذا الشعب يستاهل كل شيء، المباراة كانت صعبة أمام منتخب نيجيريا، لكننا قدمنا كل ما عندنا من أجل إهداء الكاس للشعب الجزائري، إن شاء الله بربي يوفقنا في النهائي”

وأضاف:” كنا متقدمين في النتيجة 1-0 لكن المنافس تحصل على ضربة جزاء “ماقطنعناش لياس” أمنا بروحنا حتى آخر دقيقة أشكر زملائي وأهدي هذا الفوز للشعب الجزائري”

وأضاف: “أشكر الشعب الجزائري لوقوفه معنا وهذا العلام الغالي كثيرا علينا”.