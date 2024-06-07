بلايلي: “أتمنى تحقيق الخضر نتيجة ايجابية في مباراتهم المقبلة”

جدد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم فريق مولودية الجزائر، دعمه لعناصر المنتخب الوطني، منتمنيا تحقيقهم نتيجة ايجابية في خرجتهم المقبلة.

وصرح بلايلي، اليوم الجمعة، لـ”النهار أون لاين”، عقب تعادلهم سلبا، أمام شباب بلوزداد: “أتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم فريق مولودية الجزائر: “أتمنى أن يحقق المنتخب الوطني نتيجة ايجابية في خرجتهم المقبلة”.

يذكر أن يوسف بلايلي، يغيب عن تعداد الخضر في الفترة الحالية، لعدم تلقيه الدعوة من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفتيش.

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