بلايلي أساسيا رفقة أجاكسيو في مواجهة أنجي

يستأنف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وناديه أجاكسيو، اليوم الأربعاء منافسة الليغ1 الفرنسية، بمواجهة الضيف أنجي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي أجاكسيو، على “تيوتر”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بلايلي.

كما يعول مدرب أجاكسيو، على جاهزية نجمه الدولي الجزائري، في سعيه للإطاحة بأنجي، والظفر بنقاط هذه المباراة.

يذكر أن هذه المواجهة التي ستجمع يوسف بلايلي، وناديه أجاكسيو، بفريق أنجي، تذخل ضمن الجولة الـ16 من الليغ1 الفرنسية.