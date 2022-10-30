بلايلي أساسيا رفقة أجاكسيو في مواجهة أوكسير

يواجه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، رفقة ناديه أجاكسيو، مضيفهم نادي أوكسير، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وكشف ادارة نادي أجاكسيو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم بلايلي.

كما يأتي اعتماد مدرب أجاكسيو، على نجمه الجزائري، بالنظر للجاهزية التي أبان عليها، وآدائه في آخر مشاركة له مع الفريق.

يذكر أن هذه المباراة، ستكون الثانية على التوالي، التي يشارك فيها يوسف بلايلي، أساسيا رفقة ناديه الجديد أجاكسيو.